МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

МВД России объявила в розыск экс-главу полиции и бывшего главу МИД Эстонии

МВД России объявила в розыск экс-главу полиции Эстонии Эльмара Вахеру, бывшего эстонского министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, а также ряд чиновников из Польши, Литвы и Латвии по уголовному делу об уничтожении памятников советским воинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо Вахера и Рейнсала, в базу розыска МВД попали мэры литовских городов Паланга и Паневежис, польского города Мальборк, а также депутат сейма Латвии Янис Витенбергс.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии.

Об инциденте стало известно 9 мая: в Хельсинки неизвестные облили памятник красной краской. Прибывшие правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование.