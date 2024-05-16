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02:51, 16 мая 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск чиновников из Прибалтики по делу об уничтожении памятников

МВД России объявила в розыск экс-главу полиции и бывшего главу МИД Эстонии

Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

МВД России объявила в розыск экс-главу полиции Эстонии Эльмара Вахеру, бывшего эстонского министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, а также ряд чиновников из Польши, Литвы и Латвии по уголовному делу об уничтожении памятников советским воинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо Вахера и Рейнсала, в базу розыска МВД попали мэры литовских городов Паланга и Паневежис, польского города Мальборк, а также депутат сейма Латвии Янис Витенбергс.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение памятника советским воинам в Финляндии.

Об инциденте стало известно 9 мая: в Хельсинки неизвестные облили памятник красной краской. Прибывшие правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование.

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