Французская армия начала тестировать полезную для Украины разведгруппу

RTL: французская армия тестирует полезную для Украины разведгруппу FRAN

Французская армия в рамках учений в Эстонии тестирует новую группу разведки, которая «будет полезна на Украине». Об этом передает радиостанция RTL.

В ходе учений военные проверяют способности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине». Речь идет о разведгруппе FRAN, которая отвечает за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей обеспечивать безопасность разведки, а также захватывать траншеи.

Старший сержант Квентин подчеркнул, что местность в Эстонии «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». По данным издания, разведгруппа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые пользуются данными с беспилотников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.