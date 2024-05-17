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23:32, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Французская армия начала тестировать полезную для Украины разведгруппу

RTL: французская армия тестирует полезную для Украины разведгруппу FRAN

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французская армия в рамках учений в Эстонии тестирует новую группу разведки, которая «будет полезна на Украине». Об этом передает радиостанция RTL.

В ходе учений военные проверяют способности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине». Речь идет о разведгруппе FRAN, которая отвечает за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей обеспечивать безопасность разведки, а также захватывать траншеи.

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Старший сержант Квентин подчеркнул, что местность в Эстонии «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». По данным издания, разведгруппа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые пользуются данными с беспилотников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.

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      Марина Совина
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