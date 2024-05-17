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10:25, 17 мая 2024Мир

Во Франции рассказали о серьезной нехватке личного состава ВСУ

Europe1: во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Во всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезная нехватка личного состава. Об этом сообщает французская радиостанция Europe1 со ссылкой на военный источник.

«Во всех бригадах наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. В Киеве с нами больше не говорят о вооружении, а [говорят] о проблемах вербовки», — рассказал источник.

Отмечается, что украинским военным трудно развернуть на линии фронта 250 тысяч человек.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что украинская армия находится в невероятно отчаянном положении. При этом он выразил уверенность, что поставки оружия Украине смогут изменить ситуацию на поле боя.

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      Семен Александров
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