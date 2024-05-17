Во Франции рассказали о серьезной нехватке личного состава ВСУ

Europe1: во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава

Во всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезная нехватка личного состава. Об этом сообщает французская радиостанция Europe1 со ссылкой на военный источник.

«Во всех бригадах наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. В Киеве с нами больше не говорят о вооружении, а [говорят] о проблемах вербовки», — рассказал источник.

Отмечается, что украинским военным трудно развернуть на линии фронта 250 тысяч человек.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что украинская армия находится в невероятно отчаянном положении. При этом он выразил уверенность, что поставки оружия Украине смогут изменить ситуацию на поле боя.