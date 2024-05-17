Военкомы начали взламывать квартиры херсонцев в поисках призывников

РИА Новости: военкомы взламывают квартиры в Херсоне, разыскивая призывников

В Херсоне сотрудники военкоматов стали взламывать квартиры, разыскивая потенциальных призывников. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что большинство новых военкомов приехали в город из Одессы или Киева. По словам собеседника агентства, они, как правило, работают по адресам и узнают информацию у соседей, однако иногда незаконно проникают в квартиры горожан, забирая украинцев призывного возраста.

Ранее «Град» сообщил, что военкомы на блокпостах задерживают херсонцев для отправки на передовую. При это, добавил он, выходцев из других областей они отпускают после проверки документов.