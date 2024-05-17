Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 17 мая 2024Бывший СССР

Военкомы начали взламывать квартиры херсонцев в поисках призывников

РИА Новости: военкомы взламывают квартиры в Херсоне, разыскивая призывников

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Херсоне сотрудники военкоматов стали взламывать квартиры, разыскивая потенциальных призывников. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что большинство новых военкомов приехали в город из Одессы или Киева. По словам собеседника агентства, они, как правило, работают по адресам и узнают информацию у соседей, однако иногда незаконно проникают в квартиры горожан, забирая украинцев призывного возраста.

Ранее «Град» сообщил, что военкомы на блокпостах задерживают херсонцев для отправки на передовую. При это, добавил он, выходцев из других областей они отпускают после проверки документов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК ЕНОТ оказались на скамье подсудимых. В чем обвиняют воевавших в Донбассе добровольцев?

      «Ростех» признал огромное количество проблем у оборонных заводов

      Популярный российский певец рассказал о подставе Валиевой

      Появились кадры со звуками взрывов в атакованном ВСУ Новороссийске

      Появились подробности атаки ВСУ на Новороссийск

      В российском регионе неизвестные устроили стрельбу в здании доставки еды

      У семьи кадровика Минобороны нашли коттедж в элитном районе Краснодара

      Американец переехал в Россию и удивился одной черте местных жителей

      Женщина расправилась с раскрывшим ее измену восьмилетним сыном

      У Шойгу возникли проблемы с допуском на переговоры Путина и Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше