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06:05, 17 мая 2024Бывший СССР

Украинских военных инженеров уличили в воровстве

Полковник Матвийчук: украинские инженеры не построили линии обороны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинские военные инженеры могли украсть деньги, предназначенные для создания линий обороны в Харьковской области, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он указал на то, что в районе не было и части тех оборонительных сооружений, о которых говорила Украина.

«На Харьковском направлении была задача создать буферную зону, отодвинуть войска Украины от госграницы, от Белгородской области, чтобы туда не могли наносить удары, — напомнил военный. — Когда началось наступление, оказалось, что пограничные укрепления совсем не соответствуют тому, что презентовала Украина».

По словам Матвийчука, в районе наступления не оказалось ни минных полей, ни железобетонных укреплений. Только полевые окопы.

Войска, которые там оборонялись, не имели необходимой подготовки и потому не были способны оказать сопротивление. Наши быстро нарастили усилие и стали продвигаться в направлении Волчанска, Липцев. Это уже 50 километров от госграницы, — уточнил полковник.

Военный объяснил, что от реки Волчок, как предполагалось, должны были идти минные поля, но их там не оказалось. Дальше предполагалась линия обороны, но она оказалась очень слабой. Первого оборонительного рубежа, как отметил Матвийчук, не было вовсе.

«Украинские военные инженеры просто своровали деньги и ничего не построили. Они думали, что главный удар будет нанесен по Запорожью или в Херсоне, но все оказалось иначе», — заключил полковник.

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Ранее сообщалось, что вооруженные силы (ВС) России приступили к освобождению населенного пункта Липцы в Харьковской области. Отмечалось также, что в настоящее время Липцы и Волчанск являются самыми важными населенными пунктами для наступления российских военных.

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