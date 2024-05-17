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14:28, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданную причину появления отеков

Врач Мясников заявил, что гаджеты могут провоцировать появление отеков

Фото: Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что использование гаджетов может провоцировать появление отеков. Выпуск передачи, в котором специалист назвал неожиданную причину возникновения недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что длительное использование гаджетов вызывает появление отеков, так как в процессе человек напрягает орбитальные мышцы.

«Соответственно, когда мы напрягаем орбитальные мышцы, они потихонечку начинают каменеть — просто тупо нарушают отток, ведь у нас происходит циркуляция жидкости, особенно в рыхлых местах», — отметил специалист.

Ранее Мясников и врач-косметолог Наталия Николаева заявили, что прием мочегонных препаратов вызывает отеки — вопреки распространенной практике использовать их в борьбе с этим недугом.

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      Олег Давыдов
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