Врач объяснила состав списка якобы запрещенных для водителей лекарств

Кардиолог Гаврилова: алкоголь может усиливать нежелательные эффекты лекарств

Опубликованный Минздравом перечень препаратов, после которых якобы нежелательно или запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер, рассказала главный врач Скандинавского центра здоровья, кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Наталья Гаврилова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила состав этого списка лекарств.

По словам Гавриловой, многие лекарства, вошедшие в список, обладают слабым успокоительным эффектом и могут вызывать нежелательные для водителя сонливость и головокружение. «Во всех инструкциях к таким препаратам четко прописано, что вождение транспортных средств или выполнение работ, связанных с повышенным риском несчастных случаев, должно быть ограничено или выполняться с особой осторожностью. Степень ограничения на вождение транспорта и работу с механизмами врач должен определять для каждого пациента индивидуально, поскольку график приема лекарственных препаратов и доза подбирается индивидуально для каждого пациента», — объяснила она.

Кардиолог подчеркнула, что в инструкциях к большинству таких препаратов есть информация о влиянии на способность управлять транспортными средствами, где указано, что они могут вызывать сонливость, головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивной функции и координации движений. Эти факторы могут значимо повлиять на способность к управлению транспортным средством и работе с механизмами. «Эти нежелательные эффекты могут дополнительно усиливаться при приеме алкоголя или других седативных средств. Ряд препаратов, которые вошли в список Минздрава, созданы для местного применения, например, ушные или глазные капли», — объяснила она.

Врач также напомнила, что за применение таких средств за рулем наказания не предусмотрено и обратила внимание россиян, что для проявления нежелательных эффектов нужны большие дозировки этих препаратов.

Информация о влиянии того или иного препарата на возможность управления транспортным средством или работу в опасных условиях есть в каждой инструкции, если он обладает вышеописанными побочными эффектами. Возможно, такой список — это повод напомнить гражданам о необходимости учитывать прием таких лекарств в случае принятия решения об управлении автомобилем Наталья Гаврилова врач-кардиолог

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале список лекарств, после которых якобы нежелательно или запрещено управлять автомобилем. Однако в Минздраве позднее заверили, что перечень медикаментов носит информационный характер.