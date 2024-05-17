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12:42, 17 мая 2024Силовые структуры

Вступившего в ВСУ россиянина заочно осудили за госизмену на 18 лет

В Крыму суд заочно приговорил воюющего в ВСУ мужчину к 18 годам за госизмену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым вынес заочный приговор местному жителю, воюющему в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также объявлен в международный розыск.

Суд установил, что крымчанин в феврале 2022 года вступил в мотобригаду ВСУ, прошел специальное обучение, после чего получил обмундирование и огнестрельное оружие. Он участвует в боевых действиях против Вооруженных сил России. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

2 мая ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жителя Владивостока. Он по собственной инициативе связался с представителями украинской спецслужбы.

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      Любовь Ширижик
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