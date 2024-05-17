Выбор самого сексуального мужчины Британии смутил женщин

Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Британии и вызвал споры в сети. На комментарии женщин обратили внимание в Daily Mail.

64-летний ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear обогнал в рейтинге актера Тома Холланда и принца Уильяма, которые заняли 2 и 3 места соответственно. В то же время на четвертой строчке оказался 53-летний футболист Гарет Саутгейт, а замыкал пятерку лидеров звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к упомянутому выбору, о чем написали в многочисленных комментариях и постах в соцсетях. «Вот он — прославленный британский юмор», «Если бы я проиграл в этом рейтинге Кларксону, то однозначно расстроился», «Точно не мой типаж», «Женщины выбирают не красоту, а ум, состоятельность и харизму!», «Наконец-то нормальный выбор, а не слащавый мальчик», «Меня смущают вкусы современных женщин», — высказывались они.

В ноябре 2023 года был также назван самый сексуальный в мире мужчина с лысиной — им оказался британский принц Уильям.

