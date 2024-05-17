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15:24, 17 мая 2024Россия

За неделю российские войска уничтожили четыре украинских вертолета Ми-24

МО отчиталось об уничтожении четырех украинских вертолетов Ми-24 в зоне СВО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские войска за неделю уничтожили четыре украинских вертолета Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось поразить дивизион американских зенитных ракетных комплексов Patriot, склады с горючим и боеприпасами, а также авиационную технику, находящуюся на пяти аэродромах.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, а также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата и шесть тактических ракет «Точка-У».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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