Забивший до смерти солистку российской группы арестован

В Петербурге суд арестовал Табачука, убившего солистку группы Una Котову

Солистку российской группы избил до смерти ее друг

Начало событий в новости Солистку российской группы избил до смерти ее друг

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 июля Артема Табачука, забившего до смерти подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений солистке музыкальной группы Una Анастасии Котовой, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Обвиняемый признал свою вину полностью.

Из материалов дела следует, что вечером 15 мая Табачук в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее 15 ударов ногой по голове и телу подруги в квартире. Девушка не пережила избиения.