Солистку российской группы избил до смерти ее друг

В Санкт-Петербурге солистку группы Una Анастасию Котову убил ее друг

В Санкт-Петербурге солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову избил до смерти ее друг. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

37-летняя артистка с 31-летним Артемом были в квартире на Тверской улице. Между ними началась ссора, и тогда пьяный мужчина стал наносить Котовой удары. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Анастасию нашли в луже крови, после того как Артем позвонил на экстренный номер. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

17 апреля сообщалось, что в Ленинградской области 53-летний местный житель избил до смерти подругу и полтора года прятал ее тело в простыне на дне заброшенного колодца.