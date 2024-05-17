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11:51, 17 мая 2024Силовые структуры

Солистку российской группы избил до смерти ее друг

В Санкт-Петербурге солистку группы Una Анастасию Котову убил ее друг

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову избил до смерти ее друг. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

37-летняя артистка с 31-летним Артемом были в квартире на Тверской улице. Между ними началась ссора, и тогда пьяный мужчина стал наносить Котовой удары. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Анастасию нашли в луже крови, после того как Артем позвонил на экстренный номер. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

17 апреля сообщалось, что в Ленинградской области 53-летний местный житель избил до смерти подругу и полтора года прятал ее тело в простыне на дне заброшенного колодца.

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      Любовь Ширижик
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