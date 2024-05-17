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20:55, 17 мая 2024Мир

Зеленскому предрекли свержение с поста президента

Макгрегор: Зеленский будет свергнут с поста президента к концу СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

К концу специальной военной операции (СВО) России на Украине действующий президент страны Владимир Зеленский будет свергнут с поста из-за непопулярных решений и будущего поражения. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона и полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я подозреваю, что [раскол политических элит] произойдет внутри страны. Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает», — предположил бывший офицер.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. По мнению эксперта, переворот на Украине возможен после истечения президентского срока Зеленского.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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      Виктория Кондратьева
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