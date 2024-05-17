Женщина расправилась с раскрывшим ее измену восьмилетним сыном

В Индии мать задушила восьмилетнего сына, который раскрыл ее измену отцу

В Индии арестовали женщину из штата Харьяна, которая расправилась с сыном после того, как он раскрыл ее измену. Об этом сообщает News9Live.

Арвинду Кумару из района Гургаон позвонили на работу и сказали, что его сыну стало плохо. Дома он обнаружил восьмилетнего мальчика без сознания. Вокруг собралась толпа соседей, а жена индийца, 28-летняя Пунам Деви, рыдала над ребенком. Отец отвез сына в больницу, однако врачи уже ничем не могли ему помочь.

Мужчина сразу же заметил, что на шее у мальчика были следы удушения. Он обратился в полицию. Во время допроса мать ребенка призналась в преступлении. Точный мотив поступка женщины пока не установлен. Следователи считают, что Деви изменяла Кумару. Мальчик узнал об этом, и женщина расправилась с ним.

Во вторник, 14 мая, индианку арестовали и обвинили в тяжком преступлении. Следствие продолжается.

Ранее в Индии мужчина из штата Карнатака жестоко расправился с 16-летней невестой. Преступление произошло после того, как ему запретили на несовершеннолетней девушке.

