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07:31, 17 мая 2024Из жизни

Женщина расправилась с раскрывшим ее измену восьмилетним сыном

В Индии мать задушила восьмилетнего сына, который раскрыл ее измену отцу

Фото: @gurgaonpolice

В Индии арестовали женщину из штата Харьяна, которая расправилась с сыном после того, как он раскрыл ее измену. Об этом сообщает News9Live.

Арвинду Кумару из района Гургаон позвонили на работу и сказали, что его сыну стало плохо. Дома он обнаружил восьмилетнего мальчика без сознания. Вокруг собралась толпа соседей, а жена индийца, 28-летняя Пунам Деви, рыдала над ребенком. Отец отвез сына в больницу, однако врачи уже ничем не могли ему помочь.

Мужчина сразу же заметил, что на шее у мальчика были следы удушения. Он обратился в полицию. Во время допроса мать ребенка призналась в преступлении. Точный мотив поступка женщины пока не установлен. Следователи считают, что Деви изменяла Кумару. Мальчик узнал об этом, и женщина расправилась с ним.

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      Никита Савин
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