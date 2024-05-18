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13:45, 18 мая 2024Россия

Алабай напал на гулявших с собаками россиянок и прокусил одной из них руку

В Сургуте алабай покусал гулявшую россиянку и ее питомца

Фото: BohdanB / Shutterstock / Fotodom

В Сургуте алабай напал на гулявших с собаками россиянок, прокусил одной из них руку и травмировал ее питомца. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП-Сургут».

Подруга пострадавшей рассказала, что инцидент произошел на улице Югорской. «Алабай мигом напал на Бэллу. Я пинала и пыталась помочь, перехватила Бэллу, параллельно держа свою собаку на руках. Я удерживала ее, пока Юля — моя подруга — их разнимала и била алабая (никак по-другому бы он не отошел)», — написала очевидица.

В итоге у разнимавшей собак россиянки остался укус на руке, а у ее питомца — раны на спине, груди и задней ноге. Пострадавшие обратились в ветеринарную клинику и хотят написать заявление в полицию. Автор публикации также отметила, что она знает, кому принадлежит агрессивная собака, и планирует поговорить с ее хозяевами.

В начале мая на Кубани 15-летняя школьница лишилась части лица после нападения разъяренной собаки. Девушку отправили в больницу в тяжелом состоянии.

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      Алина Черненко
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