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08:41, 18 мая 2024Мир

Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в мае

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о планах посетить Россию в мае
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Rosatom / via Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию. Он уточнил, что может посетить Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — заявил он.

Гросси также подчеркнул, что намерен обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью ЗАЭС и вопросы вокруг систем безопасности, которые касаются топлива и самого объекта.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской атомной электростанции.

Несколькими днями ранее в районе ЗАЭС зафиксировали повышение военной активности. В МАГАТЭ указали, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.

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      Марина Совина
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