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00:29, 18 мая 2024Мир

Гросси обсудил с Путиным состояние ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсуждал с президентом России Путиным состояние ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом Гросси сообщил в беседе с РИА Новости.

Гросси уточнил, что не делал Путину предупреждений об опасности быстрого перезапуска станции. По его словам, в беседе они обсудили состояние ЗАЭС и разные сценарии развития событий.

«У него есть своё видение как у главы государства, а у меня, как у технического специалиста МАГАТЭ, свое — на различные сценарии в реальности... Ни больше, ни меньше», — подчеркнул он.

Ранее в районе ЗАЭС зафиксировали повышение военной активности. В МАГАТЭ указали, что атомная станция регулярно сталкивается с потенциальными опасностями и ситуация может ухудшиться в любой момент.

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      Марина Совина
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