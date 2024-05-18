Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 18 мая 2024Мир

В Молдавии запустили кампанию против вступления в ЕС

Лидер оппозиционного блока Шор запустил кампанию против евроинтеграции Молдавии
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 18 мая, он объявил о начале кампании «Нет вступлению в Евросоюз». «20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах», — отметил политик.

По его словам, Молдавия самостоятельное государство и должно решать само за себя. По мнению Шора, жители страны против евроинтеграции, так как поняли, что из себя представляет Европа: за пять лет правления проевропейских сил выросли цены на энергоресурсы, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций. Он указал на отсустствие ремонта дорог, строительства инфраструктурных объектов и многого другого.

«Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа», — подчеркнул он.

Ранее Илан Шор получил российский паспорт. Также он призывал восстановить многосторонние связи Молдавии с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

      В московском метро распылили газ

      Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра российских военных

      В США оценили вероятность переломить ситуацию на Украине

      В Молдавии запустили кампанию против вступления в ЕС

      Госдеп отказался комментировать новые санкции против российских СМИ

      В Совфеде заявили о неспособности Женевы и Гааги создавать мирные инициативы

      Боевики в Сирии решили ударить по сирийским и российским позициям

      Над российским регионом уничтожили украинскую ракету «Точка-У»

      Журналисты вспомнили интересный факт из биографии Белоусова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше