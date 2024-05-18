В Молдавии запустили кампанию против вступления в ЕС

Лидер оппозиционного блока Шор запустил кампанию против евроинтеграции Молдавии

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 18 мая, он объявил о начале кампании «Нет вступлению в Евросоюз». «20 октября мы все выйдем вместе и скажем твердое "нет" нищете, бедности, использованию нас в военных действиях, в чужих интересах», — отметил политик.

По его словам, Молдавия самостоятельное государство и должно решать само за себя. По мнению Шора, жители страны против евроинтеграции, так как поняли, что из себя представляет Европа: за пять лет правления проевропейских сил выросли цены на энергоресурсы, страна лишилась рынка для сельхозпроизводителей, инвестиций. Он указал на отсустствие ремонта дорог, строительства инфраструктурных объектов и многого другого.

«Наш путь — ЕврАзЭС вместе с Россией. Где газ, электроэнергия будут очень дешевыми для нашего народа», — подчеркнул он.

Ранее Илан Шор получил российский паспорт. Также он призывал восстановить многосторонние связи Молдавии с Россией.

