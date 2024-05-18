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22:29, 18 мая 2024Россия

Над российским регионом уничтожили украинскую ракету «Точка-У»

ПВО Минобороны РФ уничтожили ракету ВСУ «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ракету «Точка-У», запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом передает Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что около 21:15 по московскому времени силы ПВО пресекли попытку ВСУ «совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации». Дежурные средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Белгородской области. В результате инцидента жители двух улиц остались без света.

18 мая силы ПВО в Белгородской области уничтожили при попытке атаки четыре управляемые авиационные бомбы производства Франции и две противорадиолокационные ракеты производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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      Марина Совина
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