Над российским регионом уничтожили украинскую ракету «Точка-У»

ПВО Минобороны РФ уничтожили ракету ВСУ «Точка-У» над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ракету «Точка-У», запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом передает Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что около 21:15 по московскому времени силы ПВО пресекли попытку ВСУ «совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации». Дежурные средства ПВО уничтожили ее над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Белгородской области. В результате инцидента жители двух улиц остались без света.

18 мая силы ПВО в Белгородской области уничтожили при попытке атаки четыре управляемые авиационные бомбы производства Франции и две противорадиолокационные ракеты производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.