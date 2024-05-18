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16:38, 18 мая 2024Интернет и СМИ

Назван признак готовности Запада к миру с Россией

TAC: нейтралитет Украины станет сигналом от Запада о готовности к миру с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Готовность Украины принять нейтралитет могла бы стать признаком того, что страны Запада ищут мирное разрешение конфликта. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC), назвавшее невыполнимыми обещания Вашингтона о вечной поддержке Киева.

«Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение в любом будущем мирном соглашении. Это послужит сигналом Москве о том, что Вашингтон и Киев серьезно настроены поддерживать мир в долгосрочной перспективе», — отмечает автор материала.

Издание подчеркивает, что последний многомиллиардный пакет американской помощи США «вряд ли качнет маятник российско-украинской войны в пользу Киева, но определенно продлит кровопролитие». При этом разница в боевых возможностях России и Украины, по мнению авторов материала, увеличивается, так как Кремлю удалось перевести экономику страны на военные рельсы.

«Вашингтон должен сообщить Киеву о своей неспособности постоянно снабжать Украину оружием, необходимым ей для долгосрочной обороны», — уверены журналисты.

Ранее были озвучены условия переговоров между Россией и Украиной. По мнению политолога Сергея Михеева, ими можно считать соблюдение Украиной военно-политического нейтралитета, а также гарантии выполнения достигнутых договоренностей.

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      Олег Давыдов
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