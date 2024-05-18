Опасность атаки БПЛА отменили в российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области отменена. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал губернатор.

Опасность атаки БПЛА объявили в регионе в ночь на 18 мая. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность. Жителей призвали сохранять спокойствие и ждать официальные сообщения.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.