Появились фото продолжающегося наступления Российской армии в Волчанске

Опубликованы фотографии Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

В сети появились фото города Волчанска, в котором продолжают наступление российские войска. По данным Telegram-канала «Репортеры русской весны», Вооруженные силы РФ продолжают наступление.

«Украинские источники сообщают о продвижении ВС РФ в городе на несколько домов, ранее находившихся в серой зоне», — отмечают авторы канала.

Также сообщается о выходе российских войск на правый берег реки Волчья, которая делит город на северную и южную части. «Генштаб ВСУ сообщил вчера, что в городе "украинские подразделения усиливают оборону для улучшения тактического положения"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль более 200 квадратных километров Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что Вооруженные силы России наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории.