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13:42, 18 мая 2024Бывший СССР

Появились фото продолжающегося наступления Российской армии в Волчанске

Опубликованы фотографии Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

Фото: Libkos / Getty Images

В сети появились фото города Волчанска, в котором продолжают наступление российские войска. По данным Telegram-канала «Репортеры русской весны», Вооруженные силы РФ продолжают наступление.

«Украинские источники сообщают о продвижении ВС РФ в городе на несколько домов, ранее находившихся в серой зоне», — отмечают авторы канала.

Также сообщается о выходе российских войск на правый берег реки Волчья, которая делит город на северную и южную части. «Генштаб ВСУ сообщил вчера, что в городе "украинские подразделения усиливают оборону для улучшения тактического положения"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль более 200 квадратных километров Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что Вооруженные силы России наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории.

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      Екатерина Подвигина
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