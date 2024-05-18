Путин поговорил по телефону с Токаевым и поздравил его с днем рождения

Путин и Токаев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с прошедшим днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства, говорится в источнике. Путин также поделился с Токаевым впечатлениями о завершившемся 17 мая государственном визите в Китай.