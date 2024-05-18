РФ передала Китаю материалы о подрывной деятельности против двух стран

Пискарев: Россия передала китайской стороне материалы о подрывной деятельности

Китаю давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая, сообщил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По его словам, в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай было принято совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В ближайших планах комиссии, уточнил Пискарев, продолжить обмен с Китаем практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия иностранному вмешательству. «Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — говорится в заявлении.

Ранее Financial Times писала, что заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Пекин, стали пощечиной для Соединенных Штатов.

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.