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12:15, 18 мая 2024Россия

РФ передала Китаю материалы о подрывной деятельности против двух стран

Пискарев: Россия передала китайской стороне материалы о подрывной деятельности

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Китаю давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая, сообщил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

По его словам, в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай было принято совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

В ближайших планах комиссии, уточнил Пискарев, продолжить обмен с Китаем практиками защиты суверенитета и законодательного противодействия иностранному вмешательству. «Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — говорится в заявлении.

Ранее Financial Times писала, что заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, сделанные во время визита российского лидера в Пекин, стали пощечиной для Соединенных Штатов.

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.

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      Александра Лисица
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