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10:17, 18 мая 2024Экономика

Россия согласилась нарастить поставки сахара в одну страну

Квоту на поставки сахара из РФ в Казахстан планируют увеличить на 100 тысяч тонн

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия и Казахстан в преддверии летнего пика потребления договорились об увеличении на 100 тысяч тонн квоты на поставки сахара из РФ. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства в релизе, посвященном итогам встречи под председательством вице-премьеров государств Серика Жумангарина и Алексея Оверчука.

В материалах отмечается, что страна получила от российской страны предварительное согласие на наращивание поставок и соответствующий и теперь вопрос рассмотрят 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. При этом имеющийся у Казахстана объем запасов на складах там назвали достаточным.

В начале мая обе страны ввели временный запрет на экспорт сахара сроком до 31 августа. В России власти объяснили меру «поддержанием стабильности внутреннего продовольственного рынка». Также было заявлено, что экспорт в ограниченных объемах сохранится для стран ЕАЭС. В Армению разрешили отправить 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч, в Казахстан — 120 тысяч, а в Киргизию — 28,5 тысячи.

По словам главы правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, введенный РФ запрет направлен на предотвращение возможных проблем с ценами. Как рассказал на этой неделе глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, переход экономики России к новой модели роста, в основе которой находится предложение, предполагает в том числе выработку мер как по краткосрочной балансировке спроса и предложения.

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      Дмитрий Воронин
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