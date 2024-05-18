Российские военные ударили по украинским складам химзавода

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складам химзавода с топливом в Павлограде

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что российские военные ударили по складам в Павлограде 18 мая. По словам местных жителей, взрыв произошел на химзаводе, в стороне базисных складов, где хранятся взрывчатые вещества, включая твердое ракетное топливо.

Лебедев добавил, что район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцеплены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они обходят квартиры с досмотром технических средств и задержанием мужчин для прохождения медкомиссии в военкоматах.

Ранее российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Два удара пришлось в район аэродрома в Миргороде, была зафиксирована сильная детонация.