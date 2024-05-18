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08:19, 18 мая 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по украинским складам химзавода

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складам химзавода с топливом в Павлограде

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что российские военные ударили по складам в Павлограде 18 мая. По словам местных жителей, взрыв произошел на химзаводе, в стороне базисных складов, где хранятся взрывчатые вещества, включая твердое ракетное топливо.

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Лебедев добавил, что район Павлоградского химического завода и поселок Южный оцеплены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они обходят квартиры с досмотром технических средств и задержанием мужчин для прохождения медкомиссии в военкоматах.

Ранее российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области. Два удара пришлось в район аэродрома в Миргороде, была зафиксирована сильная детонация.

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      Марина Совина
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