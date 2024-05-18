Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде

Российские военные нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. Об этом проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, пишет РИА Новости.

«Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам… Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный», — отметил он.

По словам Лебедева, два удара пришлось в район аэродрома, была зафиксирована сильная детонация.

Накануне сообщалось, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины в Херсоне. Удар был нанесен по днепровскому РОВД.

В этот же день, 17 мая, сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по порту в городе Южный в Одесской области, где производят безэкипажные плавательные средства.