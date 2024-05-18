Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:53, 18 мая 2024Россия

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области. Об этом проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, пишет РИА Новости.

«Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам… Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный», — отметил он.

По словам Лебедева, два удара пришлось в район аэродрома, была зафиксирована сильная детонация.

Накануне сообщалось, что российские военные по наводке подполья нанесли удар по месту дислокации Службы безопасности Украины в Херсоне. Удар был нанесен по днепровскому РОВД.

В этот же день, 17 мая, сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по порту в городе Южный в Одесской области, где производят безэкипажные плавательные средства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это самое большое преимущество». Зеленский пожаловался на Запад и высказался о наступлении России под Харьковом

      Украинский беспилотник попытался атаковать Крым

      Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

      Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке

      На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии

      Озвучен срок появления украинских летчиков на F-16 в зоне СВО

      В США назвали ядерные учения России логичным ответом на угрозы Запада

      Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

      В ФРГ призвали передать Украине дальнобойное оружие для противостояния России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше