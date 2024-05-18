Украинцы пожаловались на грубые методы мобилизации сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК напали на украинца в автобусе и распылили перцовый баллончик

В сети распространяются новые видео, на которых запечатлены грубые методы мобилизации украинцев сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в разных регионах республики. Жители жалуются, что военные нападают на прохожих толпами, избивают мужчин в автобусах, пытаясь забрать с собой, зачастую создавая угрозу для остальных, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В одном из случаев «транспортной мобилизации» пассажиры не дали сотруднику ТЦК увести за собой мужчину с применением силы, они начали кричать и прогонять его из автобуса. Военный вышел из средства общественного транспорта, сопровождая свои действия большим количеством нецензурной лексики.

В другой автобус сотрудники ТЦК вломились толпой, чтобы силой забрать с собой одного из пассажиров. Они его избивали, один из военнослужащих распылил в салоне перцовый баллончик. Одной из очевидиц угрожали разбить телефон за съемку происходящего на камеру.

На другом видео запечатлен момент драки между военным и прохожим на улице, за которой наблюдали очевидцы из окна, пока другие военнослужащие оцепляли мужчину в кольцо. В результате ему удалось вырваться и, пройдя мимо препятствия в лице очень настойчивого сотрудника ТЦК, все же продолжить свой путь.

Ранее украинский пленный рассказал о беспределе среди военкомов во время мобилизации. По его словам, повестку выписали 56-летнему пьяному мужчине, которого остановили на блокпосту в Сумской области, прямо оттуда его доставили в военкомат.