Украинский пленный рассказал о беспределе среди военкомов во время мобилизации

Пленный Мороз: сотрудники ТЦК выдали повестку 56-летнему пьяному мужчине

Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) останавливали мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области. Повестку выписали 56-летнему пьяному мужчине, рассказал сотрудник ТЦК Роман Мороз, который ранее попал в плен в Авдеевке, пишет РИА Новости.

По словам украинского пленного, сотрудники ТЦК ежедневно проверяли документы у водителей и пассажиров проезжавших машин. Если у мужчин не было справок о негодности к военной службе, то ему выдавали повестки.

«Ехал автомобиль, за рулем сидел сын, молодой. А дед, ему 56 лет было, у него не было ни брони, ничего не было, и он был чуть подшофе. Сразу начал бузить, вызвали наряд полиции и доставили в военкомат», — уточнил Мороз.

По его словам, мобильная группа сотрудников ТЦК, состоявшая из пенсионеров, приезжала на блокпост ежедневно.

Ранее сообщалось, что повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии человека по месту жительства.

Кроме того, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.

Также сообщалось, что сотрудники ТЦК в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине смогут вручать повестки круглосуточно.