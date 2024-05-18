«Спартак» объявил об уходе капитана Джикии

«Спартак» объявил об уходе капитана команды Георгия Джикии по окончании сезона

«Спартак» объявил об уходе капитана команды Георгия Джикии по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с 30-летним защитником истекает в конце сезона-2023/2024 и не будет продлен. «Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю "Спартака"! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!» — говорится в заявлении.

Защитник выступает за «Спартак» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

После 28 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице. На счету московской команды 46 очков.