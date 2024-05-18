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14:11, 18 мая 2024Бывший СССР

В Славянске произошли взрывы

В микрорайоне Черевковка в Славянске произошли взрывы

Фото: Leo Correa / AP

Стало известно, что в субботу, 18 мая, около 11:00 в Славянске произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что взрыв произошел в микрорайоне Черевковка, через который идет дорога на Краматорск. Данных о пострадавших источник не приводит.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ на сутки прервали движение железнодорожных составов с техникой и военными Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Известно, что по этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой и личным составом.

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      Алина Черненко
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