В микрорайоне Черевковка в Славянске произошли взрывы

Стало известно, что в субботу, 18 мая, около 11:00 в Славянске произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что взрыв произошел в микрорайоне Черевковка, через который идет дорога на Краматорск. Данных о пострадавших источник не приводит.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ на сутки прервали движение железнодорожных составов с техникой и военными Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Известно, что по этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой и личным составом.

