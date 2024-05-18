Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 18 мая 2024Мир

Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

Экс-президент США Трамп пообещал создать «Железный купол»

Фото: Steven Hirsch / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», аналогичный существующему в Израиле. Об этом он заявил во время выступления в Миннесоте, его слова приводит ТАСС.

«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», — сказал Трамп.

Бывший президент США подчеркнул, что эта система будет подстраховкой для Америки. Аналог «Железного купола» позволит обеспечить безопасность страны, отметил политик.

В начале мая Трамп также обещал создать «Железный купол». Политик подчеркнул, что собственный «Железный купол» позволит стране не только укрепить свою безопасность, но и создаст множество рабочих мест.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Круглосуточная раздача повесток и ограничение консульских услуг. На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Российские военные ударили по украинским складам химзавода

      В США исключили новое контрнаступление Украины

      В Белом доме заявили о наличии у Израиля запасов бомб большой мощности

      Украинский беспилотник попытался атаковать Крым

      Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке

      Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

      На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Захарова назвала причину закрытия дела об утечке в Германии

      Озвучен срок появления украинских летчиков на F-16 в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше