Трамп пообещал создать в США «Железный купол»
Экс-президент США Трамп пообещал создать «Железный купол»
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», аналогичный существующему в Израиле. Об этом он заявил во время выступления в Миннесоте, его слова приводит ТАСС.
«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», — сказал Трамп.
Бывший президент США подчеркнул, что эта система будет подстраховкой для Америки. Аналог «Железного купола» позволит обеспечить безопасность страны, отметил политик.
В начале мая Трамп также обещал создать «Железный купол». Политик подчеркнул, что собственный «Железный купол» позволит стране не только укрепить свою безопасность, но и создаст множество рабочих мест.