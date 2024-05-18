Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

Экс-президент США Трамп пообещал создать «Железный купол»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», аналогичный существующему в Израиле. Об этом он заявил во время выступления в Миннесоте, его слова приводит ТАСС.

«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», — сказал Трамп.

Бывший президент США подчеркнул, что эта система будет подстраховкой для Америки. Аналог «Железного купола» позволит обеспечить безопасность страны, отметил политик.

В начале мая Трамп также обещал создать «Железный купол». Политик подчеркнул, что собственный «Железный купол» позволит стране не только укрепить свою безопасность, но и создаст множество рабочих мест.

