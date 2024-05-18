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06:49, 18 мая 2024Мир

Трамп захотел потребовать допинг-пробы перед дебатами с Байденом

Трамп обещал потребовать допинг-проб перед дебатами с Байденом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом. Об этом передает РИА Новости.

Трамп обещал потребовать допинг-проб перед дебатами с Байденом, поскольку опасается, что действующего лидера страны накачают стимулирующими препаратами.

«Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь», — отметил он.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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