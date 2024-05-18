Умерла актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

Актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева умерла в 91 год

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщается на странице «Петербург-концерта», где актриса служила более 40 лет, в социальной сети «ВКонтакте».

Кудрявцева впервые вышла на сцену в 1954 году в Ленинградском театре юного зрителя. Там она прослужила до 1975 года, став ведущей актрисой. Затем она устроилась в «Петербург-концерт». В последние годы она продолжала выступать на творческих вечерах с романсами.

Покойная также снималась в кино. В ее фильмографии 11 полнометражных картин и сериалов, среди которых «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно о смерти 48-летней актрисы из сериала «Солдаты» Галины Давыдовой. Она была доцентом кафедры вокального искусства ГИТИС и кандидатом педагогических наук.