Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:18, 18 мая 2024Культура

Умерла актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»

Актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева умерла в 91 год

Кадр: фильм «Тайны следствия-2»

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщается на странице «Петербург-концерта», где актриса служила более 40 лет, в социальной сети «ВКонтакте».

Кудрявцева впервые вышла на сцену в 1954 году в Ленинградском театре юного зрителя. Там она прослужила до 1975 года, став ведущей актрисой. Затем она устроилась в «Петербург-концерт». В последние годы она продолжала выступать на творческих вечерах с романсами.

Покойная также снималась в кино. В ее фильмографии 11 полнометражных картин и сериалов, среди которых «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее стало известно о смерти 48-летней актрисы из сериала «Солдаты» Галины Давыдовой. Она была доцентом кафедры вокального искусства ГИТИС и кандидатом педагогических наук.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Стало полной неожиданностью». В НАТО заявили о недовольстве из-за решения Франции пригласить Россию в Нормандию

      «Динамо» одержало разгромную победу в матче РПЛ

      Путин поговорил по телефону с Токаевым и поздравил его с днем рождения

      Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

      Лавров заявил о постоянных фантазиях Запада о деколонизации России

      Лавров объяснил использование Западом мифа о российской угрозе

      Россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха на море в конце мая

      Во Франции призвали снять санкции против России

      В Севастополе произошло массовое отключение света

      Капитан сборной Латвии оценил возможность возвращения в КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше