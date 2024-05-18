В Белгородской области открыли пункт размещения для жителей сел под Харьковом

Ганчев: в Белгородской области открыли ПВР для жителей сел под Харьковом

В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для жителей населенных пунктов в Харьковской области, которые занимают российские военные. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что ВГА находится на связи с военнослужащими, которые помогают эвакуировать людей на территорию России. По словам Ганчева, также была создана рабочая группа по оказанию помощи жителям.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что наступление Вооруженных сил России под Харьковом является «только началом».

18 мая в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Старица в Харьковской области, а также, что военные подвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины в регионе.