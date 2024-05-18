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18:34, 18 мая 2024Мир

В Китае рассказали об ультиматуме Путина Лондону

Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Лондона

Фото: Kremlin Pool / Russian Presential / Globallookpress.com

Китайское издание Sohu пишет, что президент РФ Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Лондона о праве наносить удары британским оружием по территории России. Авторы публикации выразили мнение, что глава государства дал понять, чем обернутся провокации Великобритании.

По словам китайских журналистов, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум — президент Путин заставил Лондон снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что цель запланированных российских ядерных учений — это отработка ответа на возможные атаки территории России западным оружием.

6 мая стало известно, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия он выполнит по поручению президента Владимира Путина. Учения станут ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны представителей западных стран.

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      Варвара Кошечкина
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