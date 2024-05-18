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22:47, 18 мая 2024Россия

В Совфеде заявили о неспособности Женевы и Гааги создавать мирные инициативы

Сенатор Косачев: Гаага и Женева больше не генерируют никаких мирных инициатив
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев рассказал, что Гаага и Женева утратили способность создавать новые мирные инициативы и международные конвенции. Соответствующим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Ни Гаага, ни Женева больше не генерируют никаких мирных инициатив и международных конвенций. Даже так называемая мирная конференция по Украине — лишь убогое подражание дипломатическому процессу», — заявил сенатор, отметив, что в истории еще не было примеров, когда переговоры, которые должны быть направлены на прекращение военных действий, проводились бы без участия всех сторон конфликта.

Политик подчеркнул, что в настоящее время западные государства являются недоговороспособными, перестали соблюдать дипломатический этикет, а также не хотят честно применять международное право и находить компромиссы за столом переговоров.

Ранее на Западе признали, что России удалось продемонстрировать свою военную и экономическую устойчивость вопреки его ожиданиям. Отмечается, что с начала специальной военной операции (СВО) России Вашингтон, а также ряд европейских союзников Киева поддерживали Украину, передавая ей вооружения и вводя санкции против Москвы, намеренно затягивая военные действия.

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      Марина Совина
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