WP: РФ показала военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям Запада

России удалось продемонстрировать свою военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям западных государств. Об этом сообщило американское издание Washington Post (WP).

«В прошлом году украинское контрнаступление провалилось. Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном отношении», — сказано в статье.

Авторы материала подчеркнули, что с начала специальной военной операции (СВО) России Вашингтон, а также ряд европейских союзников Киева поддерживали Украину, передавая ей вооружения и вводя санкции против Москвы, намеренно затягивая военные действия. Однако, несмотря на это, российская экономика выстояла, а Украина ослабла из-за длительной паузы в поставках оружия со стороны США.

Издание подчеркнуло, что Россия нарастила торговлю с Китаем, развивает наступление на харьковском направлении, которое застало Киев врасплох, а также собирается проводить военные учения, имитирующие применение нестратегического ядерного оружия.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о вреде санкции против России и призвал их снять. Он подчеркнул, что данные ограничения вредят лишь Парижу и что «пора перестать отправлять миллиарды Зеленскому».