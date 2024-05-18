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21:44, 18 мая 2024Мир

Запад признал демонстрацию Россией своей устойчивости вопреки его ожиданиям

WP: РФ показала военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям Запада
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pixabay

России удалось продемонстрировать свою военную и экономическую устойчивость вопреки ожиданиям западных государств. Об этом сообщило американское издание Washington Post (WP).

«В прошлом году украинское контрнаступление провалилось. Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном отношении», — сказано в статье.

Авторы материала подчеркнули, что с начала специальной военной операции (СВО) России Вашингтон, а также ряд европейских союзников Киева поддерживали Украину, передавая ей вооружения и вводя санкции против Москвы, намеренно затягивая военные действия. Однако, несмотря на это, российская экономика выстояла, а Украина ослабла из-за длительной паузы в поставках оружия со стороны США.

Издание подчеркнуло, что Россия нарастила торговлю с Китаем, развивает наступление на харьковском направлении, которое застало Киев врасплох, а также собирается проводить военные учения, имитирующие применение нестратегического ядерного оружия.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о вреде санкции против России и призвал их снять. Он подчеркнул, что данные ограничения вредят лишь Парижу и что «пора перестать отправлять миллиарды Зеленскому».

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      Марина Совина
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