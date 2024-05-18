Сенатор Кастюкевич: скоро западные страны начнут отказываться от Украины.

Скоро западные страны начнут отказываться и «открещиваться» от Украины. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня "защищают Украину", так же рьяно начнут от нее отказываться и "открещиваться"», — заявил он.

По словам Кастюкевича, «крайний» у коллективного Запада уже определен, и это точно не Россия. Одолеть Россию у киевского режима не выйдет, отметил он. Сенатор также заявил, что Россия воюет за людей, за страну и за будущее. При этом политическая карьера самого Владимира Зеленского уже предопределена, резюмировал Игорь Кастюкевич.

Ранее сенатор от Херсонской области рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины наметился отток иностранных наемников. Он уточнил, что основной наплыв наемников наблюдался из Польши, Канады и США. Однако в настоящее время иностранцы уезжают обратно.

В свою очередь, в марте Минобороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников.

