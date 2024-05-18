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07:33, 18 мая 2024Мир

В США назвали ядерные учения России логичным ответом на угрозы Запада

Кандидат в президенты США назвала ядерные учения РФ логичным ответом на угрозы

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на угрозы Запада, совершенно обоснованы. Об этом рассказала кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Майкл (политический советник Стайн — прим. "Лента.ру") указал на заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска (на Украину) и что Лондон, по сути, дал согласие на использование Киевом оружия для атак по целям на территории России», — отметила она.

По словам Стайн, нет ничего удивительного в том, что Путин начал подготовку к ядерным военным учениям. Как подчеркнула кандидат в президенты США, резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона могут привести Запад к ужасающему развитию событий.

Западные элиты озабочены лишь постоянным подливанием масла в огонь конфликта на Украине, также отметила Джилл Стайн.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что цель запланированных российских ядерных учений — это отработка ответа на возможные атаки территории России западным оружием.

6 мая стало известно, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия он выполнит по поручению президента Владимира Путина. Учения станут ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны представителей западных стран.

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      Марина Совина
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