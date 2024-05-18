Зеленский назвал число систем имеющихся у Украины ПВО недостаточным

Зеленский: имеющиеся у Украины системы ПВО — лишь четверть от необходимого числа

Имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины системы противовоздушной обороны (ПВО) — лишь четверть от необходимого числа комплексов, достаточных для защиты территории страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Сегодня мы имеем примерно 25 процентов того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне», — заявил политик, добавив, что для завоевания превосходства в воздухе Киеву необходимо 120–130 истребителей.

Ранее Зеленский пожаловался, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали России «самое большое преимущество» в конфликте. «Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — резюмировал украинский президент.