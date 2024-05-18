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18:22, 18 мая 2024Культура

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о борьбе с лишним весом

Актер Попов заявил о готовности похудеть за полтора месяца ради карьеры

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный юморист и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о борьбе с лишним весом. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам артиста, он начал «расти в ширь» после того, как ему исполнилось 20 лет. «Это щитовидка, рухнувшая на фоне генетики. У меня по маминой линии у всех проблемы со щитовидкой. Спустя годы я научился работать с весом. Нужно похудеть? Дайте мне полтора месяца, и идем в кадр», — заявил он в эфире шоу «Секрет на миллион».

Также он поделился, что некоторые режиссеры просят его набрать больше веса для роли. Так, однажды его попросили поправиться на 50 килограммов. «Чтобы мои травмированные в свое время колени потом сказали: "А-ааа?" Нет. Давайте двадцатку. Это я умею — двадцать плюс, двадцать минус», — добавил он, отметив, что хорошо себя чувствует в весе 120 килограммов.

Ранее американский хип-хоп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, выступающий под псевдонимом Эминем, отпраздновал 16 лет трезвости.

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