Сотрудников МВД заподозрили в хищении 200 тонн нефтепродуктов в составе ОПГ

СК: в Дагестане сотрудников МВД обвиняют в хищении 200 тонн нефтепродуктов

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения не менее 200 тонн нефтепродуктов организованной преступной группой (ОПГ) общей стоимостью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram.

Уточняется, что нефтепродукты общей стоимостью более 6 миллионов рублей были похищены из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района в период с августа 2023 по октябрь 2023 года. В причастности к совершению преступления подозревают сотрудников МВД по Республике Дагестан. В настоящий момент по данному делу задержаны девять человек. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее управление ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержало работника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подозреваемого в хищении выделенных для государственного заказа средств.