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13:42, 19 мая 2024Мир

Байден назвал Трампа неудачником

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа неудачником
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал экс-лидера страны Дональда Трампа неудачником, который не умеет принимать поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Рассуждая о предстоящих выборах президента, Байден заметил, что на кону демократия страны. Действующий глава государства также усомнился в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марк Успенский
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