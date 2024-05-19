Байден назвал Трампа неудачником

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа неудачником

Президент США Джо Байден назвал экс-лидера страны Дональда Трампа неудачником, который не умеет принимать поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Рассуждая о предстоящих выборах президента, Байден заметил, что на кону демократия страны. Действующий глава государства также усомнился в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.