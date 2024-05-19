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16:28, 19 мая 2024Мир

Названы детали спасательной операции после аварии с вертолетом президента Ирана

СМИ: погодные условия затрудняют спасателям доступ к вертолету президента Ирана

Фото: Abdossamad Talebpour / Wikimedia

Доступ спасателей к месту жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси осложнен. По информации телеканал IRIB, причина в сложных погодных условиях.

Вертолет с совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном.

Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь с командным центром после жесткой посадки.

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      Александра Д Борисова
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