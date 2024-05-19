Названы детали спасательной операции после аварии с вертолетом президента Ирана

СМИ: погодные условия затрудняют спасателям доступ к вертолету президента Ирана

Доступ спасателей к месту жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси осложнен. По информации телеканал IRIB, причина в сложных погодных условиях.

Вертолет с совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном.

Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь с командным центром после жесткой посадки.