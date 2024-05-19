Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 19 мая 2024Мир

Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после жесткой посадки

Tasnim: экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после жесткой посадки
Ибрагим Раиси

Ибрагим Раиси. Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Экипаж вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, вышел на связь с командным центром после жесткой посадки. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что это оставляет надежду на то, что в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном. Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Его сопровождали еще два вертолета с официальными лицами на борту. По данным агентства, они благополучно приземлились.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      Удары ВС РФ по скоплению техники и живой силы ВСУ под Авдеевкой попали на видео

      Глава МИД Ирана и имам Тебриза находились в вертолете с президентом страны

      Украинцы возмутились телевизионной шутке про тонущих уклонистов

      Названы детали спасательной операции после аварии с вертолетом президента Ирана

      Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после жесткой посадки

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше