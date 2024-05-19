Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после жесткой посадки
Tasnim: экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после жесткой посадки
Экипаж вертолета, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, вышел на связь с командным центром после жесткой посадки. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что это оставляет надежду на то, что в результате аварии никто не пострадал.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном. Раиси возвращался из Азербайджана, где ранее встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым.
Его сопровождали еще два вертолета с официальными лицами на борту. По данным агентства, они благополучно приземлились.