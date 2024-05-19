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21:29, 19 мая 2024Мир

В Иране опровергли информацию о нахождении вертолета Раиси

Красный Полумесяц опроверг информацию о нахождении спасателями вертолета Раиси

Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA / Reuters

Оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг информацию о нахождении совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Новость о том, что спасатели обнаружили вертолет Раиси, появилась ранее вечером 19 мая.

Также вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури заявлял, что экстренным службам несколько раз удалось выйти на связь с людьми в вертолете. «Представляется, что это несерьезный инцидент», — уточнил политик.

Точное место вероятного падения вертолета неизвестно. Предположительно, он может находиться в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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      Марина Совина
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