В Иране опровергли информацию о нахождении вертолета Раиси

Красный Полумесяц опроверг информацию о нахождении спасателями вертолета Раиси

Оперативный штаб Иранского общества Красного Полумесяца опроверг информацию о нахождении совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Новость о том, что спасатели обнаружили вертолет Раиси, появилась ранее вечером 19 мая.

Также вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури заявлял, что экстренным службам несколько раз удалось выйти на связь с людьми в вертолете. «Представляется, что это несерьезный инцидент», — уточнил политик.

Точное место вероятного падения вертолета неизвестно. Предположительно, он может находиться в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан.