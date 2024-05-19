Mehr удалило сообщение о состоянии президента Ирана после посадки вертолета

Mehr удалило сообщение, что президент Ирана не пострадал в ходе жесткой посадки

Агентство Mehr удалило ранее опубликованное сообщение о состоянии президента Ирана Эбрахима Раиси после жесткой посадки вертолета. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Mehr сообщило, что Раиси не пострадал в ходе жесткой посадки вертолета и якобы продолжает путь в город Тебриз по земле. На данный момент это сообщение удалено.

Воздушное судно с президентом Ирана на борту совершило жесткую посадку у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. В вертолете также находились министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан и имам Тебриза.