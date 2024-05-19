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12:08, 19 мая 2024Мир

МИД России начал готовить документы для магазинов беспошлинной торговли

МИД России: готовятся документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России готовит документы, необходимые для открытия магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом представители МИД сообщили в беседе с РИА Новости.

«В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, беспошлинная торговля будет предназначена для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, а также официальных представительств международных организаций.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов поддержал полную отмену порога беспошлинной торговли. По его мнению, справедливыми сборами должен облагаться любой импортируемый на российский рынок товар.

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      Елизавета Мытарева
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