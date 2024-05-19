Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России: над Белгородской областью средствами ПВО уничтожен БПЛА

Над Белгородской областью силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в публикации.

Ранее Минобороны России также сообщило о пресечении попыток украинских войск атаковать территорию России. Силы ПВО уничтожили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник.